Збірна України програла фінальний матч на Baltic Challenge Cup

Українці в матчі за перше місце поступилися переможцю групи В - другій збірної Латвії

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завершила виступи на турнірі Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, який відбувався в естонському Талліні.

Вигравши свою групу, українці в матчі за перше місце поступилися переможцю групи В - другій збірної Латвії (основна команда цієї країни в ці ж дні грає домашній турнір проти Білорусі, Франції та Словенії).

Відзначимо, що голкіпер нашої збірної Олег Петров був визнаний кращим воротарем турніру.

Turkish Airlines Baltic Challenge Cup.

Фінал

Україна - Латвія - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)