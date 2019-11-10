 Збірна України програла фінальний матч на Baltic Challenge Cup | Хокей | Champion.com.ua
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Збірна України програла фінальний матч на Baltic Challenge Cup

Сьогодні 12:58 270 0
Українці в матчі за перше місце поступилися переможцю групи В - другій збірної Латвії
Збірна України програла фінальний матч на Baltic Challenge Cup

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завершила виступи на турнірі Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, який відбувався в естонському Талліні.

Вигравши свою групу, українці в матчі за перше місце поступилися переможцю групи В - другій збірної Латвії (основна команда цієї країни в ці ж дні грає домашній турнір проти Білорусі, Франції та Словенії).

Відзначимо, що голкіпер нашої збірної Олег Петров був визнаний кращим воротарем турніру.

Turkish Airlines Baltic Challenge Cup.

Фінал

Україна - Латвія - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

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