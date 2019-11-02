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Вашингтон знищив Баффало, Даллас здолав Колорадо. Результати матчів НХЛ

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Відбулися чергові матчі регулярного сезону НХЛ
Вашингтон знищив Баффало, Даллас здолав Колорадо. Результати матчів НХЛ
#НХЛ, #Кароліна

Джерело - Чемпіон.

У восьми матчах НХЛ команди порадували результативною грою.

НХЛ. Регулярний сезон
01 листопада

Нью-Джерсі - Філадельфія 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)


Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бей 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)



Вашингтон - Баффало 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)




Кароліна - Детройт 7:3 (1:1, 4:2, 2:0)




Сент-Луїс - Коламбус 4:3 ОВ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)


Колорадо - Даллас 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)


Анагайм - Ванкувер 2:1 ОВ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)


Сан-Хосе - Вінніпег 2:3 (0:1, 1:1, 1 1)

Раніше, Піттсбург розгромив Філадельфію.

Нагадаємо, уродженець Кропивницького закинув першу шайбу у НХЛ.

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