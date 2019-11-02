Вашингтон знищив Баффало, Даллас здолав Колорадо. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У восьми матчах НХЛ команди порадували результативною грою.
НХЛ. Регулярний сезон
01 листопада
Нью-Джерсі - Філадельфія 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бей 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Вашингтон - Баффало 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)
Кароліна - Детройт 7:3 (1:1, 4:2, 2:0)
Сент-Луїс - Коламбус 4:3 ОВ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
Колорадо - Даллас 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Анагайм - Ванкувер 2:1 ОВ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Сан-Хосе - Вінніпег 2:3 (0:1, 1:1, 1 1)
Раніше, Піттсбург розгромив Філадельфію.
Нагадаємо, уродженець Кропивницького закинув першу шайбу у НХЛ.