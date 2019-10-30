Піттсбург розгромив Філадельфію, Рейнджерс здолав Тампу. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Пінгвіни на своєму льоду розгромили історичного суперника, забивши за два періоди 6 шайб і дозволивши Філадельфіяї відзначитися лише в останньому періоді.
НХЛ. Регулярний сезон
30 жовтня
Бостон - Сан-Хосе 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Торонто - Вашингтон 3:4 (в овертаймі) (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Піттсбург - Філадельфія 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)
Кароліна - Калгарі 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бей 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Детройт - Едмонтон 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Нешвілл - Чикаго 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Даллас - Міннесота 6:3 (0:2, 1:1, 5:0)
Анахайм - Вінніпег 7:4 (1:2, 4:1, 2:1)
Раніше, Баффало поступилося Арізоні.
Нагадаємо, уродженець Кропивницького закинув першу шайбу у НХЛ.