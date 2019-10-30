Кременчук в овертаймі здолав Білий Барс у регулярному чемпіонаті

Гості втратили одне очко

Джерело - Чемпіон.

В Українській хокейній лізі у черговому матчі регулярного чемпіонату Кременчук в овертаймі здолав Білий Барс.

Білий Барс зумів дати бій супернику. У третьому періоді гості виграли 4:2, але господарі за чотири хвилини відіграли дві шайби. На старті овертайму гості вирвали перемогу.

Чемпіонат України, УХЛ

13 тур, 30 жовтня

Білий Барс - Кременчук 4:5 (0:0, 2:2, 2:2, 0:1)

Шайби: 1:0 - 24:20 Благой, 1:1 - 30:15 Орлов, 2:1 - 32:03 Куцевич, 2:2 - 33:58 Орлов, 2:3 - 42:43 Кісельов, 2:4 - 48:39 Свищев, 3:4 - 56:43 Бабинець, 4:4 - 58:59 Таран, 4:5 - 60:58 Кісельов

Раніше, Донбас здолав Дніпро у регулярному чемпіонаті.

Нагадаємо, капітан Дніпра відновився після травми.