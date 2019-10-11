Донбас і Кременчук знищили своїх суперників. Підсумки 8-го туру УХЛ - Парі-Матч

Переможна серія Кременчука, 40-ва шайба Айнарса Подзіниша і перша серія післяматчевих кидків в четвертому сезоні УХЛ - Парі-Матч

Джерело - Чемпіон.

9 жовтня на арені Шалетт Крижані Вовки прийняли Кременчук. Матч завершився з рахунком 0:11.

Уже в першому періоді лідери турнірної таблиці закинули у ворота киян три шайби. Голами відзначилися Олексій Зайцев, Всеволод Толстушко і Дмитро Созонов. Другий період для господарів льоду так само виявився не найвдалішим, на перерву команди пішли з рахунком 0:6. А заключна двадцятихвилинка показала рахунок 0:11. Варто відзначити дубль Дмитра Созонова і хет-трик Єгора Серанова. На даний момент Кременчук продовжує свою безпрограшну серію, а "вовки" зайняли п'яте місце в турнірній таблиці.

У наступному турі Крижані Вовки приймуть Донбас, а Кременчук зустрінеться з херсонським Дніпром

Цього дня відбувся ще один матч з не менш розгромним результатом - на арені Салтівський лід МХК Динамо приймав Донбас. Уже в першому періоді, харків'яни пропустили 7 шайб. У другому і третьому періоді "динамівці" пропустили ще 6. Віталій Лялька і Айнарс Подзіниш оформили по хет-трику в матчі. Варто відзначити, що в цьому поєдинку Айнарс Подзіниш закинув 40-ву шайбу донеччан у чемпіонаті УХЛ - Парі-Матч.

У наступному турі МХК Динамо зустрінуться з Білим Барсом.

10 жовтня відбувся матч в Білій Церкві, де Білий Барс приймав херсонський Дніпро. Матч завершився з рахунком 2:3 ПБ

У першому періоді першими рахунок відкрили гості. Шайбою відзначився Кирило Білоусов. Попри те, що Дніпро перед грою вважався фаворитом в матчі, команди показали абсолютно рівний хокей, і більшу частину часу гра проходила в середній зоні. У другому і третьому періоді команди зрівняли рахунок - 2:2, і перейшли грати в овертайм. Але додаткова п'ятихвилинка не допомогла визначити переможця матчу, а в серії післяматчевих кидків шайбу к ворота Білого Барса закинув Владислав Брага.