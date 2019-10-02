Крижані Вовки в овертаймі здолали Динамо у регулярному чемпіонаті

Господарі відіграли 0:3

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-матч Крижані Вовки в овертаймі здолали Динамо.

Гості у другому періоди вели у рахунку 3:0, але господарям у третьому періоді вдалося гру перевести в овертайм. В останньому Динамо все ж поступилося.

Українська хокейна ліга - Parimatch

Регулярний чемпіонат

5 тур, 28 вересня

Динамо - Крижані Вовки 3:4 ОВ (0:0, 0:3, 3:0, 0:1)

Шайби: 0:1 - 27 Овчинников, 0:2 - 38 Шабанов, 0:3 - 39 Микульчик, 1:3 - 43 Шилкін, 2:3 - 49 Целогородцев, 48:04, 3:3 - 52 Абаджян, 3:4 - 64 Воробєв.

Раніше, Донбас підписав двох росіян - Большакова і Васильєва.