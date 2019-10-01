Донбас підписав російського нападника

Нападник буде виступати під номером 65.

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон України Донбас підписав контракт з досвідченим нападником Олександром Васильєвим.

Про це повідомляє прес-служба донеччан.

Форвард має великий досвід виступу в Континентальній хокейній лізі (223 гри) та Вищій хокейній лізі (171 гра). Олександр може зіграти праворуч і в центрі нападу. Хват - лівий.

У Континентальній хокейній лізі Васильєв захищав кольори Донбасу, Атланта, Новокузнецького Металурга, Витязя, Спартака, Торпедо. Всього на рахунку форварда 90 очок в КХЛ (38+52).

У складі донецького клубу нападник провів два сезони: у 2011/12 захищаючи кольори донеччан у ВХЛ, а в сезоні - 2012/13 виступаючи в КХЛ і чемпіонаті України.

У 2013 році Олександр Васильєв разом з Донбасом завоював Континентальний кубок. Також у 2013 році Васильєв став чемпіоном України разом з донецькою командою.

Нападник буде виступати під номером 65.

Нагадаємо, Донбас вдома програв Кременчуку у 5 турі УХЛ.