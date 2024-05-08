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Президент ПСЖ — про виліт від Боруссії Дортмунд: Нам не пощастило

Сьогодні 08:56 126 0
Президент ПСЖ — про виліт від Боруссії Дортмунд: Нам не пощастило
#Аль-Хелайфі, #Боруссія Дортмунд, #Ліга чемпіонів, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Президент французького Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелайфі вважає, що ПСЖ не пощастило в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд (0:1).

Про це катарський функціонер розповів після поєдинку.

"Ми пишаємося тим, що у нас наймолодша команда в Європі, і ми дійшли до трьох півфіналів за п'ять років. Звичайно, це не є нашою метою, тому ми повинні продовжувати працювати. Нам не пощастило. Чотири рази влучити у стійку воріт, я ніколи такого не бачив, але це футбол.

Вітаю Дортмунд... Луїс Енріке продовжить роботу? Що це за питання? Чесно кажучи... Я не думаю, що ви розумієте футбол. Ми тут будуємо щось довгострокове", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що у другому півфінальному матчі парижани 4 рази влучили в каркас воріт Боруссії. Загалом у 12 поєдинках Ліги чемпіонів-2023/24 команда Енріке завдала 14 таких ударів, встановивши новий рекорд турніру.

Напередодні був визначений найкращий гравець матчу ПСЖ — Боруссія Дортмунд.

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