Президент ПСЖ — про виліт від Боруссії Дортмунд: Нам не пощастило

Джерело - Чемпіон.

Президент французького Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелайфі вважає, що ПСЖ не пощастило в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд (0:1).

Про це катарський функціонер розповів після поєдинку.

"Ми пишаємося тим, що у нас наймолодша команда в Європі, і ми дійшли до трьох півфіналів за п'ять років. Звичайно, це не є нашою метою, тому ми повинні продовжувати працювати. Нам не пощастило. Чотири рази влучити у стійку воріт, я ніколи такого не бачив, але це футбол.

Вітаю Дортмунд... Луїс Енріке продовжить роботу? Що це за питання? Чесно кажучи... Я не думаю, що ви розумієте футбол. Ми тут будуємо щось довгострокове", — заявив функціонер.

🗣️ Nasser Al-Khelaifi on PSG’s #UCL exit. “We are proud to have the youngest team in Europe and we have reached three semi-finals in five years. That’s not our objective of course, so we must continue working. It was bad luck. Hitting the woodwork four times, I've never seen that… pic.twitter.com/Vsel5JZZPM — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 7, 2024

Нагадаємо, що у другому півфінальному матчі парижани 4 рази влучили в каркас воріт Боруссії. Загалом у 12 поєдинках Ліги чемпіонів-2023/24 команда Енріке завдала 14 таких ударів, встановивши новий рекорд турніру.

Напередодні був визначений найкращий гравець матчу ПСЖ — Боруссія Дортмунд.