Ексворотар Чорноморця назвав українського тренера "є**натом"

Колишній воротар Кривбаса, Чорноморця та Карпат Євген Боровик критично висловився про Володимира Мазяра, з яким працював у казахстанському Акжайику.

Думку футболіста наводить Український футбол.

"Це була якась повна х**ня. Наприкінці першого тайму мене сильно вдарили, я взагалі не відчував ногу. А те, що робили казахи – це неможливо пояснити. Просто всі шлюзи відкрили, бігали хто куди й мене розстрілювали з усіх боків і забивали.



Як Мазяр реагував на те, що відбувається? Ми 0:3 горіли, а цей є**нат Мазяр сидів у телефоні. Може, ставки робив. Бог його знає.



У перерві нічого не відбувалося. Тиша і спокій. Усіх усе влаштовувало. Однак не всіх. Мазяр після гри навіть в автобусі з командою назад не їхав. Чому? Я не знаю. Це не тренер", – розповів Боровик.