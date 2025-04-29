Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв

29 квітня 2017 року Володимир Кличко провів останній бій у своїй професійній боксерській кар’єрі, яка тривала майже 21 рік (!). За цей час він став справжньою легендою боксу і заробив за версією Чемпіона більше мільярда гривень (якщо вираховувати по теперішньому курсу).

Поєдинок Кличка з британцем Ентоні Джошуа в Лондоні став яскравою квінтесенцією легендарної кар'єри. Шалений ажіотаж (ціна квитків в перший ряд біля рингу становила 60 000 фунтів при номіналі у 2 000), переповнений 90-тисячний "Вемблі", пряма трансляція бою в 150 (!) країнах світу.

В рингу тоді було не все так однозначно: в 6 раунді українець відправив британця у важкий нокдаун. Здавалося, Ентоні поплив, і після наступного точного попадання українця результат бою буде вирішений. Але Джошуа відновився, і в підсумку після бою суддя в ринзі підняв руку супернику Кличко.

Розмова двох джентльменів за допомогою жестів на "Уемблі" принесла рекордні збори. В Туманному Альбіоні побачити телетрансляцію мегафайту можна було тільки в форматі pay-per-view, заплативши за задоволення 19,95 фунта стерлінгів. Півтора мільйона британців ця вартість не збентежила. Тобто, тільки продаж телеправ на території Великобританії приніс близько 30 мільйонів фунтів. Або мільярд гривень! А ще були платоспроможні американський і німецький телеринки.

З огляду на драматизм, який супроводжував мегафайт, увага публіки до матчу-реваншу була шаленою. Попередньо його збиралися провести в Лас-Вегасі 11 листопада 2017 року. Команда Джошуа навіть їздила інспектувати місцеві арени та зі свого боку квапила Володимира з відповіддю. Але влітку українець прийняв рішення завершити свою активну боксерську кар'єру. Це рішення нагадало історію з матчем-реваншем Леннокс Льюїс – Віталій Кличко.

21 червня 2003 року в Лос-Анджелесі Віталій видав приголомшливий бій проти Леннокса, вів на суддівських записках, але був знятий з бою доктором через глибоке розсічення брови. Поєдинок був визнаний кращим боєм десятиліття в суперважкій вазі. Льюїс відмовився від матчу-реваншу і завершив свою боксерську кар'єру.

У 2017 році ситуація дещо повторилася, тільки герої помінялися: в ролі Льюїса виступив Володимир Кличко, в ролі Віталія – ​​Ентоні Джошуа.

Кличко-домінатор

Мені пощастило побачити своїми очима практично всю чемпіонську еру Кличка. Напевно, я був єдиним українським журналістом, який працював на всіх боях Володимира з 2007-го по 2017 роки. Враження про них розділив би на два відрізки. Перший – з 2007-го по 2014-й. Чемпіон безроздільно домінує в рингу. Домінує настільки, що часом навіть трохи не цікаво.

За сім років – тільки два конкурентних бої. Обидва у Гамбурзі. Перший – влітку 2008 року з американцем Тоні Томпсоном, другий – в липні 2011 року з британцем Девідом Хеєм. У Хея – останній чемпіонський пояс у надважкій вазі, якого на той момент братам Кличкам бракує. Переговори про поєдинок йдуть два з половиною роки. І ось на футбольній арені в Гамбурзі в присутності 45 тисяч глядачів в дощову погоду Девід дає конкурентоспроможний бій Володимиру, але закономірно програє за очками.

Ще один бій запам'ятався більше через своє політичне забарвлення. 5 жовтня 2013 року в Москві в спорткомплексі "Олімпійський" Володимир влаштовує показову громадську прочуханку Олександру Повєткіну. Росіянин чотири рази опиняється на канвасі рингу. Українець його просто декласує – виграє бій з рекордним для чемпіонських поєдинків в суперважкій вазі рахунком. Всі троє суддів поставили 119:104 (за правилами професійного боксу, виграний раунд оцінюється в 10:9, якщо при цьому він відправляє опонента в нокдаун – рахунок 10:8).

Російська сторона тоді викупила права на бій на торгах за 23 мільйони доларів, що викликало здивування всього боксерського світу, адже вони запропонували ціну значно вищу за ринкову. В підсумку збитки від проведення бою московської сторони склали понад 10 мільйонів доларів.

Напередодні поєдинку я написав в російське спортивне видання "Советский Спорт" погляд з України – колонку під назвою "Умом Россию не понять". У матеріалі безуспішно намагався відстежити логічний ланцюжок російських організаторів, які заплатили величезний гонорар Володимиру Кличку за те, щоб він приїхав в Москву і декласував їхнього "Русского Витязя". Ця стаття не залишилася непоміченою – в день бою мене несподівано позбавили вже підтвердженої журналістської акредитації на боксерський вечір (довелося йти на івент по квитку).

З 2014 року вже починається наступний відрізок в кар'єрі Володимира.

Українець готується розміняти п'ятий десяток, і цей фактор з кожним боєм стає все більш вагомим. 15 листопада 2014 року Кличко в Гамбурзі жорстко нокаутує болгарина Кубрата Пулєва, який під час бою несподівано безстрашно сунеться вперед. А вже в наступному поєдинку 25 квітня 2015 року в Нью-Йорку українець не може повторити цей славний маневр в протистоянні з американцем Браянтом Дженнінгса. Завдяки своєму досвіду і габаритам Володимир впевнено виграє бій, але експерти зауважують, що швидкість у Володимира почала падати.

28 листопада 2015 року в Дюссельдорфі Кличко віддає всі свої чемпіонські титули британцеві Тайсону Ф'юрі. У контракті на бій прописано пункт про матч-реванш у разі поразки чемпіона. Але матчу-реваншу відбутися не судилося. У допінг-пробі Тайсона Ф'юрі виявлено кокаїн, потім британець визнає, що проходить лікування від наркозалежності і в даний момент не думає про бокс. Його позбавляють усіх чемпіонських титулів, Ф'юрі вішає рукавички на цвях. Вірніше, як виявляється пізніше, робить значну перерву у своїй професійній боксерській кар'єрі. Через це Володимир в 2016 році не виходить в ринг. Свій останній епічний бій він проводить 29 квітня 2017 року.

Що далі

Ще в зеніті своєї боксерської кар'єри Володимир намагається паралельно реалізувати себе на ниві бізнесу. У Гамбурзі разом зі старшим братом відкриває компанію KMG (Кличко Менеджмент Груп), яка займається організацією його боїв у Європі. У Лос-Анджелесі – промоутерську компанію K2, яка курує організацію боїв у США.

Володимир стає сам собі промоутером, і вже його власна компанія займалася монетизацією бренду Кличко. Багато років українець активно рекламує переважно німецькі бренди – і ці рекламні контракти приносять йому мільйони євро. Також Кличко є ідеологом унікального київського дизайн-готелю 11 Mirrors.

З 2016 року Володимир читає курс лекцій в елітному університеті Санкт-Галлена (Швейцарія). Назва курсу – "Управління викликами". На конкретних прикладах зі свого досвіду українець розповідає, як подолати труднощі і досягти успіху.

Епоха Кличка в боксі завершилася. Від неї залишилися яскраві спогади. А ще – музей Кличка, який було відкрито в Києві на території НСК "Олімпійський" 1 червня 2014 року і де можна безкоштовно відвідати екскурсії та подивитися унікальне мультимедійне шоу "Історія однієї мрії".

Після 24 лютого 2022 року Володимир не розчарував. Ще до початку повномасштабного вторгнення Кличко вступив до підрозділу Територіальної оборони. І вже понад три роки виступає як амбасадор нашої країни, регулярно нагадуючи своїм друзям, серед яких зірки Голлівуду та впливові бізнесмени, а також сотням тисяч своїх підписників в соцмережах, про реальну ситуацію в Україні.

Топ-5 найбільш пам'ятних боїв Володимира Кличка

1. Ентоні Джошуа (Велика Британія) – Володимир Кличко.

29 квітня 2017 року. Лондон, стадіон "Уемблі".

Результат: поразка Володимира технічним нокаутом в 11-му раунді.

2. Володимир Кличко – Олександр Повєткін (-).

5 жовтня 2013 року. Москва, спорткомплекс "Олімпійський".

Результат: перемога Володимира Кличка за очками з рекордним рахунком для чемпіонських боїв у суперважкій вазі (всі троє суддів поставили 119: 104).

3. Володимир Кличко – Девід Хей (Велика Британія).

2 липня 2011 року. Гамбург, Imtech-Arena.

Результат: перемога Володимира Кличка за очками. Українець завоював чемпіонський пояс WBA та об'єднав всі чемпіонські пояси за найпрестижнішими світовими боксерськими версіями під одним сімейним дахом Кличків.

4. Володимир Кличко – Леймон Брюстер (США).

10 квітня 2004 року. Лас-Вегас.

Результат: поразка Володимира технічним нокаутом в 5 раунді. Найскандальніше фіаско в кар'єрі Кличко. Команда Володимира висловлювала версію, що українця було отруєно (під час бою у нього стався збій у фізичних кондиціях). ФБР почало розслідування, але справа була закрита у зв'язку з відсутністю доказів. У 2007 році Володимир взяв у Леймона переконливий реванш.

5. Володимир Кличко – Коррі Сандерс (ПАР).

8 березня 2003 року. Ганновер (Німеччина).

Результат бою: поразка Володимира нокаутом у 2 раунді. 24 квітня 2004 року Віталій Кличко провів показову "помсту за брата", нокаутувавши Сандерса в 8 раунді.

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Максим Розенко, Чемпіон