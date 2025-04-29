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Вітінья: З жовтня ПСЖ суттєво змінився

Олег Дідух — 29 квітня 2025, 17:09
Вітінья: З жовтня ПСЖ суттєво змінився
Вітінья
Getty Images

Півзахисник ПСЖ Вітінья поділимся очікуваннями від протистояння з Арсеналом у півфіналі Ліги чемпіонів.

25-річного португальського хавбека цитує пресслужба УЄФА.

"На цій стадії змагань це, безперечно, інший матч порівняно з грою на етапі Ліги, де ми програли Арсеналу 0:2. Ми не збираємося повністю змінювати наш стиль гри, але, звісно, плануємо зробити певні речі інакше, щоб перемогти. З кінця жовтня і нашої поразки ми суттєво змінилися, ми вже не та команда. Я не думаю, що у цьому матчі будуть фаворити.

Ми знаємо, що Арсенал дуже сильний на стандартних положеннях і, порівняно з жовтнем, це все ще дуже хороша команда. В них дуже якісний склад — це їхня головна характеристика. В атаці та в обороні вони діють разом, трохи як і ми", – заявив Вітінья.

Нагадаємо, перший матч між Арсеналом і ПСЖ відбудеться у вівторок, 29 квітня в Лондоні. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

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