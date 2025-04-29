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Півзахисник Кривбаса достроково завершив сезон через травму

Володимир Максименко — 29 квітня 2025, 16:10
Півзахисник Кривбаса достроково завершив сезон через травму
Ярослав Шевченко
ФК Кривбас

Атакувальний півзахисник Кривбаса Ярослав Шевченко більше не зіграє в сезоні-2024/25 через травму.

Про це повідомляє пресслужба криворізького колективу.

На одному з тренувань 18-річний футболіст травмував гомілкостоп. Шевченко вже розпочав процес відновлення, який триватиме близько місяця.

У поточній кампанії на рахунку хавбека одна результативна передача у шести матчах за дорослу команду. Також Шевченко забив п'ять м'ячів у восьми поєдинках за Кривбас U-19.

Раніше повідомлялось, що один з легіонерів команди Вернидуба також вибув на місяць через травму.

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