Півзахисник Кривбаса достроково завершив сезон через травму

Атакувальний півзахисник Кривбаса Ярослав Шевченко більше не зіграє в сезоні-2024/25 через травму.

Про це повідомляє пресслужба криворізького колективу.

На одному з тренувань 18-річний футболіст травмував гомілкостоп. Шевченко вже розпочав процес відновлення, який триватиме близько місяця.

У поточній кампанії на рахунку хавбека одна результативна передача у шести матчах за дорослу команду. Також Шевченко забив п'ять м'ячів у восьми поєдинках за Кривбас U-19.

Раніше повідомлялось, що один з легіонерів команди Вернидуба також вибув на місяць через травму.