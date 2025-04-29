Збірна Франції оголосила склад на сезон-2025/26

Тренерські штаби чоловічої та жіночої збірних Франції з біатлону визначилися з основними складами своїх команд на олімпійський сезон-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба Лижної федерації Франції.

Склади збірної Франції з біатлону на сезон-2025/26:

Чоловіки: Емільєн Клод, Фаб'єн Клод, Кентен Фійон Майє, Емільєн Жаклен, Ерік Перро, Антонен Ґіґонна, Оскар Ломбардо.

Жінки: Жюстін Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Осеан Мішлон, Жанн Рішар, Жюлья Сімон.

Нагадаємо, у минулому сезоні лідер жіночої збірної Франції Лу Жанмонно фінішувала другою в загальному заліку Кубку світу, лише в останній гонці віддавши титул представниці Німеччини Францисці Пройсс.

Вчора, 28 квітня, свій склад на наступний сезон оголосила збірна Швеції.