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Збірна Франції оголосила склад на сезон-2025/26

Олег Дідух — 29 квітня 2025, 16:51
Збірна Франції оголосила склад на сезон-2025/26
Лу Жанмонно
Nordic Focus Photo Agency

Тренерські штаби чоловічої та жіночої збірних Франції з біатлону визначилися з основними складами своїх команд на олімпійський сезон-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба Лижної федерації Франції.

Склади збірної Франції з біатлону на сезон-2025/26:

Чоловіки: Емільєн Клод, Фаб'єн Клод, Кентен Фійон Майє, Емільєн Жаклен, Ерік Перро, Антонен Ґіґонна, Оскар Ломбардо.

Жінки: Жюстін Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Осеан Мішлон, Жанн Рішар, Жюлья Сімон.

Нагадаємо, у минулому сезоні лідер жіночої збірної Франції Лу Жанмонно фінішувала другою в загальному заліку Кубку світу, лише в останній гонці віддавши титул представниці Німеччини Францисці Пройсс.

Вчора, 28 квітня, свій склад на наступний сезон оголосила збірна Швеції.

Кубок світу з біатлону Кентен Фійон-Має Жулія Сімон Лу Жанмонно

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