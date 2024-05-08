Він знову це зробив: Гуммельса визнали найкращим гравцем матчу-відповіді з ПСЖ

Джерело - Офіційний сайт Ліги чемпіонів.

Центральний захисник Боруссії Дортмунд Матс Гуммельс визнаний найкращим гравцем півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Про це УЄФА повідомила в офіційному звіті про матч.

Саме Матс відзначився єдиним і переможним голом у поєдинку. На 50-й хвилині він майстерним ударом головою замкнув навісну подачу з кутового від Юліана Брандта. За статистикою УЄФА, 35-річний німець став третім найстаршим автором голом у півфіналі Ліги чемпіонів після Раяна Гіггза та Едіна Джеко.

Окрім того, Гуммельс зразково відіграв у захисті. Гра могла б скластися зовсім інакше, якби в першому таймі він не завадив пробити Кіліану Мбаппе, в останню мить витикнувши м’яч з-під його ніг.

Зазначимо, що в першому матчі на «Сігнал Ідуна Парк» Гуммельс також видав топовий перфоманс і був визнаний найкращим гравцем у складі обох команд.