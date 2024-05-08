Енріке: Футбол — іноді несправедлива гра

Джерело - Офіційний сайт УЄФА.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вважає, що матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд вкотре доводить, що у футболі не завжди перемагає краща команда.

Слова іспанського наставника цитує офіційний сайт УЄФА.

"Насамперед зараз нам сумно. Ми не програли в обох матчах. Футбол — цікава гра, іноді несправедлива. Ми не змогли забити, хоча завдали 31 удар по воротах. Але для того, щоб перемогти, потрібно забивати голи, а не влучати по воротах", — сказав Енріке.

У другому півфінальному матчі парижани 4 рази влучили в каркас воріт Боруссії. Загалом у 12 поєдинках Ліги чемпіонів-2023/24 команда Енріке завдала 14 таких ударів, встановивши новий рекорд турніру.