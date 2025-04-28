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Донька Ломаченка завоювала золото на міжнародних змаганнях з акробатики

Олег Дідух — 28 квітня 2025, 22:52
Донька Ломаченка завоювала золото на міжнародних змаганнях з акробатики
Анастасія Гаврицула та Вікторія Ломаченко
bilhorod.rayon.in.ua

Донька відомого українського боксера Василя Ломаченка, Вікторія, завоювала дві нагороди на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики, який відбувся з 17 до 20 квітня в Італії. В ньому взяли участь понад 500 спортсменів із 14 країн.

Вікторія Ломаченко в парі з Анастасією Гаврицулою у юніорській віковій групі (13 – 19 років) перемогла в кваліфікації та стала третьою в фіналі.

Донька боксера є третьою в династії спортивних акробаток: цим же видом спорту займалися дружина Ломаченка, Олена, та її мати, теща Василя. Олена Ломаченко (в дівоцтві – Жорняк) є майстром спорту з акробатики.

Раніше віцепрезидент Top Rank Карл Моретті назвав трьох потенційних суперників Ломаченка. Це Кейшон Девіс, Реймонд Мураталья та Джервонта Девіс.

Василь Ломаченко Спортивна акробатика

Василь Ломаченко

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