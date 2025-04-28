Фаворити пройшли далі: підсумки 1/8 фіналу чемпіонату світу зі снукеру

У Шеффілді завершилися матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2025 зі снукеру. Вони подарували безліч яскравих моментів, драматичні ситуації, нові рекорди. Якщо не зважати на статус Чжао Сіньтуна, який формально не є професіоналом, то лише один гравець з вищим рейтингом припинив боротьбу на цій стадії. Втім, про все по черзі…

Кріс Вейкелін (20) – Марк Аллен (8) – 13:6

Хто б міг подумати, що першим чвертьфіналістом турніру стане Кріс Вейкелін, який до нинішнього розіграшу жодного разу не перемагав у "Крусіблі". Але у першому раунді він здолав Ніла Робертсона, вигравши першу сесію 6:2 і потім довів матч до перемоги (10:8). У грі з Марком Алленом перша сесія також завершилася з рахунком 6:2 на користь англійця. Це вже було несподівано, але ж другу сесію Кріс взагалі почав з чотирьох виграних фреймів поспіль! 10:2 – з таким рахунком гравці пішли на 15-хвилинну перерву, причому Аллен відправився прямо до тренувального столу. І провів час із користю!

Марк не забивав кулі протягом 51 хвилини ігрового часу. Та коли отримав шанс на атаку у 13-й партії, використав його на всі 100%. Він оформив максимум і став першим гравцем в історії, який робив серії у 147 очок на всіх турнірах "Потрійної корони": до цього Аллен досяг максимумів на UK Championship у 2016 році та Мастерсі у 2024.

Тепер представник Північної Ірландії отримає бонус у сумі 40 тисяч фунтів за максимальний брейк в "Крусіблі", а також третину від 15 тисяч, які виплачуються за найкращу серію на чемпіонаті світу (у кваліфікації Джексон Пейдж двічі набирав по 147 очок за підхід).

Що цікаво, один зі спонсорів запровадив приз у 25 тисяч фунтів випадковому глядачеві, який буде в залі під час оформлення максимуму. Цього разу кругла сума дісталася 75-річному вболівальнику, якому син подарував квиток на матч і який вперше в житті потрапив до "Крусіблу".

Після цього гравці обмінювалися фреймами й другу сесію завершили з рахунком 12:4 на користь Вейкеліна. А третя вийшла короткою. Аллен виграв дві партії (причому у 18-й намагався зробити ще один максимум, проте не забив 12-ту чорну), але цього було замало. 19-й фрейм (а з ним і матч) лишився за Крісом, який з-поміж решти учасників отримав найбільше часу на відпочинок перед чвертьфіналом – понад три доби.

Джон Гіггінс (3) – Сяо Годун (14) – 13:12

Драматичний десятигодинний матч забрав багато сил (і фізичних, і – що головніше – психологічних) в обох учасників. Джогу Гіггінсу та Сяо Годуну не вистачило навіть трьох сесій, аби виявити сильнішого. Після першої рахунок був рівний – 4:4, після другої – 8:8.

Драматичний момент стався в ендшпілі 14-ї партії, коли Гіггінс переслідував суперника. Йому бракувало 28 очок, аби зрівняти рахунок, а на столі лишалися тільки три кольорових кулі. З усім тим, шотландець зумів поставити два снукери на синій, змусивши Сяо "заплатити" 10 штрафних очок. Після чого зачистив стіл – 67:67, тож доля фрейму вирішувалася на додатковій чорній кулі. І Джон забив її, але при цьому впустив у лузу й биток – партію виграв Годун.

Третя сесія була ранковою, і гравці встигли провести лише 7 фреймів, після яких лідирував Гіггінс – 12:11. Тому кінцівку зустрічі було перенесено на вечір, причому учасники мали дочекатися завершення однієї із запланованих сесій. Китаєць зрівняв рахунок, але у вирішальній, 25-й партії ветеран зумів набрати 75 очок за підхід і вийшов у третій раунд. Нагадаємо, для Вільямса це 31-й приїзд у "Крусібл", а чвертьфінал чемпіонату світу стане 19-м у кар’єрі!

Хоссейн Вафаей (24) – Марк Вільямс (6) – 10:13

Марк Вільямс, який минулого місяця відзначив 50-річний ювілей, став найстарішим чвертьфіналістом чемпіонатів світу за останні 15 років (у 2010-му Стівен Девіс дістався цієї стадії у віці 52 років). І вкотре довів, що вік – не перепона на шляху до перемоги, оскільки поєдинок проти Хоссейна Вафаея виявився досить виснажливим для обох гравців. Обидва, до речі, напередодні турніру скаржилися на стан здоров’я: у валлійця проблеми із зором, а іранець страждає від болю в плечі. Але розв'язання цих проблем обоє відклали до завершення чемпіонату світу.

Марк Вільямс

Гра була напруженою, ніхто не хотів поступатися, і тільки раз, на початку другої сесії, одному з суперників (а саме Вільямсу) вдалося взяти три фрейми поспіль: зазвичай ніхто не міг виграти понад два. Обидва гравці зробили по дві сотенні серії, окрім того, Марк оформив 4, а Хоссейн 3 півсотенних брейки. Тричі протягом фреймів (а саме 5-го, 9-го та 17-го) на столі виникала патова ситуація, і гравці починали партію заново (рі-рек). Одним словом, була рівна боротьба, і лише за рахунку 11:10 Вільямс виконав фінішний ривок і закінчив поєдинок ефектно, брейком у 115 очок.

13:10 – Марк вийшов до чвертьфіналу 12-й раз, а от Хоссейну так і не вдалося вперше пробитися далі другого раунду. "Це була дуже важка і напружена зустріч. Жоден із нас не показав свою найкращу гру. Ми обидва втомилися. Я розчарований своєю грою, тому що я подарував супернику багато фреймів через свої помилки. Мені потрібно більше працювати, якщо я хочу отримати трофей. Ну а Марк завжди буде важким суперником", – так Вафаей підсумував матч.

Лей Пейфань (39) – Чжао Сіньтун (а) – 10:13

Китайське дербі стало єдиним протистоянням на цьому етапі, обидва учасники якого пройшли кваліфікаційний турнір, аби потрапити у "Крусібл". Чжао Сіньтун провів відбір блискуче, оформивши 12 сенчурі у чотирьох матчах до 10 перемог. А Лей Пейфань зіграв у кваліфікації два поєдинки й зробив лише дві серії "100+". Але в очній зустрічі гравці ніби помінялися ролями.

Лей Пейфань та Чжао Сіньтун

Чжао взяв два стартових фрейми, на що Лей відповів двома півсотенними брейками та сенчурі – 3:2. Це підбадьорило більш досвідченого Сіньтуна (йому 28 років, а Пейфаню тільки 21), він зрівняв рахунок, вийшов у лідери й більше не дозволив супернику навіть наздогнати себе. При цьому кращу серійність показав саме Лей: в його активі 6 серій "60+" та 2 "сотні". А от Чжао зумів оформити 7 півсотених брейків і обійшовся без сенчурі.

Тим не менш, підсумковий рахунок на його користь – 13:10. Сіньтун став першим гравцем в історії "Крусібла", котрий зіграє у чвертьфіналі, не маючи статусу професіонала. Нагадаємо, він відбув 20-місячну дискваліфікацію за порушення правил гри на ставках. Проте наступний сезон Чжао проведе у Турі, бо завоював це право перемогами у турнірах Q Tour. А Пейфань може втішатися хоча б тим фактом, що у своєму дебютному матчі в "Крусіблі" переміг чинного чемпіона світу. Ну й трохи піднявся у рейтингу: скоріше за все, наступний сезон Лей почне у топ-32.

Сі Цзяхуей (13) – Бен Вулластон (44) – 13:10

Сі Цзяхуей, якому влітку виповниться лише 22 роки, досі не виграв жодного титулу, але виступи на чемпіонатах світу складаються для нього напрочуд вдало. Два роки тому китаєць почав з кваліфікації, дебютував у "Крусіблі" і дійшов до півфіналу, де програв майбутньому чемпіону. Рік тому здолав самого Марка Вільямса, а у 1/8 поступився майбутньому фіналісту. Цього року він зіграє як мінімум у чвертьфіналі. Для Бена Вулластона це також був третій приїзд до "Театру мрії", але в його активі так і лишилася тільки одна перемога.

Суперники були непоступливими й понад дві партії поспіль ніхто не міг виграти. Було багато боротьби та мало серій. Перша сесія була за Сі – 5:3. Друга пройшла абсолютно на рівних і завершилася з рахунком 9:7. А на початку третьої англієць наздогнав суперника – 9:9, потім 10:10. Після чого фінішний ривок здійснив Цзяхуей, взявши три фрейми поспіль – 13:10.

Сі Цзяхуей

Треба відзначити, що у матчі було мало серій. На рахунку Бена – два сенчурі та два брейка "60+". У Сі було тільки три півсотенні серії, але у 22-му фреймі він нарешті зробив "сотню", яка вийшла дещо історичною. Вона стала першою для китайця на цьому турнірі, а загалом, з урахуванням кваліфікаційних раундів – 226-ю на поточному чемпіонаті. Це стало рекордною кількістю сенчурі за турнір і, зрозуміло, не останньою цього року.

Шон Мерфі (15) – Джадд Трамп (2) – 10:13

Шон Мерфі почав матч проти Джадди Трампи з позиції сили. У першій партії він набрав 75 очок за підхід, а другу виграв за допомогою серії у 49 очок – це його перший на турнірі (!) фрейм, виграний брейком менше 50. Джадд зрівняв рахунок, проте Шон оформив сенчурі й знову вийшов вперед – 3:2. Однак Трамп зумів підлаштуватися під запропоновану суперником гру і першу сесію виграв 5:3, взявши три заключні партії.

Подібний сценарій був і у другій сесії: рівна боротьба, а три завершальні фрейми – на користь Джадда, тож рахунок став 10:6. 12-й фрейм, до речі, був ювілейним, 1000-м для Трампа на чемпіонатах світу. Він виграв його однією серією – 97:0. А у 15-й партії Джадд зробив свій сотий сенчурі в сезоні й за це отримає бонус у розмірі 100 тисяч фунтів.

Третя сесія почалася з двох півсотенних серій Джадда: 12:6, і все у матчі стало зрозуміло. Трамп розслабився, Шон змирився з поразкою, але все ж таки взяв чотири партії поспіль і зробив рахунок більш-менш пристойним – 12:10. Після чого Джадд поставив крапку – 13:10. Відмітимо, що останні 14 фреймів у цій зустрічі вигравалися за допомогою великих серій, 11 з яких були більшими за 70 очок – справжнє свято для поціновувачів серійності!

Ронні О’Салліван (5) – Пан Цзюньсюй (27) – 13:4

Ювілейна, 80-та перемога Ронні О’Саллівана на чемпіонатах світу вийшла досить невимушеною. Пан Цзюньсюй виграв останню очну зустріч, але тут нічого не зміг протипоставити англійцю. Ронні продовжив демонструвати якусь неймовірну форму. З 17 партій він виграв 13, оформивши 12 серій "50+", в тому числі два сенчурі!

Досить незвичний момент виник у сьомій партії. Пан мав виконати удар по кольоровій кулі, коли биток торкався чорної. Рефері попередив гравця, щоб той озвучив колір прицільної кулі. Але чи то китаєць погано розуміє англійську, чи ще з якоїсь причини Цзюньсюй мовчки пробив по зеленій. І, зрозуміло, заробив 7 штрафних очок. Загалом же перевага О’Саллівана була беззаперечною: дві перші сесії завершилися з однаковим рахунком 6:2. А третя спливла досить швидко: китаєць набрав 17 очок, помилився – і Ронні завершив матч брейком у 95.

Ронні О’Салліван

Нагадаємо, для О’Саллівана це 33-й поспіль (!) приїзд до "Крусіблу", і він з такою грою має високі шанси виграти тут свій восьмий титул. Ронні вийшов у чвертьфінал чемпіонатів світу 23-й раз – це тепер новий рекорд. Пан втретє грав на турнірі й цього року добився першої своєї перемоги. А дві з трьох поразок у "Крусіблі" він зазнав саме від Ронні.

Лука Бресель (7) – Дін Цзюньхуей (10)

Після того, як Дін Цзюньхуей оформив серію у 141 очко у першій же партії, навряд чи можна було очікувати його розгрому в першій сесії. Бо з дев’яти попередніх очних матчів Лука Бресель виграв лише один. Але тепер бельгієць нагадав, що два роки тому не випадково став чемпіоном світу.

Він продемонстрував феноменальну гру – не таку безшабашну, яку у своїй першій зустрічі на турнірі, але не менш ефективну. Та й ефектну, що казати. Лука виграв 7 наступних фреймів, оформивши чотири півсотенні серії та два сенчурі й дозволив супернику набрати лише 15 очок! При цьому витрачав лише 17,5 секунди на удар –у матчах другого етапу на той момент він був найшвидшим гравцем.

І другу сесію Бресель почав активно, вигравши ще чотири партії. Тобто взяв 11 поспіль (!) фреймів у грі з не найслабшим суперником. В цих партіях він оформив 9 великих серій, у тому числі 2 сенчурі. Дін врешті зумів створити хоч якусь видимість боротьби, наприкінці сесії вигравши ще два фрейми – 12:4.

А третя сесія завершилася ще швидше, ніж в О’Саллівана з Цзюньсюєм (їхня проходила паралельно, за сусіднім столом). Лука оформив брейк у 71 очко, а з ним і вихід до чвертьфіналу – 13:4.

Отже, у чвертьфіналах зіграють:

Чжао Сіньтун (а) – Кріс Вейкелін (20)

Ронні О’Салліван (5) – Сі Цзяхуей (13)

Джон Гіггінс (3) – Марк Вільямс (6)

Лука Бресель (7) – Джадд Трамп (2)

Однією з особливостей наступного раунду буде те, що в чвертьфінали синхронно пробилася трійця О'Салліван, Хіггінс та Вільямс. Це три гравці 1975 року народження, і кожен з них вже є легендою. Здається неймовірним, але вперше вони втрьох зіграли на цій стадії ще у 1998 році! Після того ситуація повторювалася ще тричі – у 1999, 2011 і 2022 роках.

Утім, усі матчі обіцяють бути цікавими. Як і поєдинки 1/8 фіналу, вони гратимуться до 13 перемог у трьох сесіях. Перші дві складатимуться з восьми партій, третя – скільки буде потрібно. 15-хвилинні перерви відбудуться після 4-го, 12-го та 20-го фреймів.

Початок ранкових сесій – о 12:00 за київським часом, денних – о 16:30, вечірніх – о 21:00. Прямі трансляції заплановано 29 та 30 квітня на каналах та сервісах "Євроспорту".