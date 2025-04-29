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Вінгер Ювентуса отримав двоматчеву дискваліфікацію через видалення проти Монци

Володимир Максименко — 29 квітня 2025, 17:01
Вінгер Ювентуса отримав двоматчеву дискваліфікацію через видалення проти Монци
Кенан Їлдиз
Інстаграм Їлдиза

Атакувальний півзахисник Ювентуса Кенан Їлдиз пропустить два матчі Серії А через своє вилучення у поєдинку проти Монци.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Таким чином, вінгер не зіграє проти Болоньї (4 травня) та Лаціо (10 травня). 

У сезоні-2024/25 Їлдиз зіграв 46 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 м'ячів та віддав 5 результативних передач. 

Після 34 турів туринці розмістились на четвертому місці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 62 очки. Найближчий переслідувач Болонья має на один заліковий бал менше.

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Ювентуса може продовжити кар'єру в МЛС.

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