Вінгер Ювентуса отримав двоматчеву дискваліфікацію через видалення проти Монци
Кенан Їлдиз
Інстаграм Їлдиза
Атакувальний півзахисник Ювентуса Кенан Їлдиз пропустить два матчі Серії А через своє вилучення у поєдинку проти Монци.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Таким чином, вінгер не зіграє проти Болоньї (4 травня) та Лаціо (10 травня).
У сезоні-2024/25 Їлдиз зіграв 46 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 м'ячів та віддав 5 результативних передач.
Після 34 турів туринці розмістились на четвертому місці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 62 очки. Найближчий переслідувач Болонья має на один заліковий бал менше.
Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Ювентуса може продовжити кар'єру в МЛС.