Вінгер Ювентуса отримав двоматчеву дискваліфікацію через видалення проти Монци

Атакувальний півзахисник Ювентуса Кенан Їлдиз пропустить два матчі Серії А через своє вилучення у поєдинку проти Монци.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Таким чином, вінгер не зіграє проти Болоньї (4 травня) та Лаціо (10 травня).

Due giornate di squalifica per Kenan #Yildiz che salterà le gare contro Bologna e Lazio. #Juventus — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 29, 2025

У сезоні-2024/25 Їлдиз зіграв 46 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

Після 34 турів туринці розмістились на четвертому місці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 62 очки. Найближчий переслідувач Болонья має на один заліковий бал менше.

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Ювентуса може продовжити кар'єру в МЛС.