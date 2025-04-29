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Дві українки заявлені на другий етап Діамантової ліги

Олег Дідух — 29 квітня 2025, 16:20
Дві українки заявлені на другий етап Діамантової ліги
Ярослава Магучіх
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Дві українські стрибунки у висоту, Ярослава Магучіх і Юлія Левченко, заявлені на другий етап Діамантової ліги в китайському Шанхаї.

Про це повідомляє пресслужба Діамантової ліги, яка опублікувала список учасників другого етапу серії.

Серед учасниць присутні дві головні конкурентки Магучіх – австралійки Нікола Оліслагерс і Елеонор Паттерсон. Як і на першому етапі у Сямені, не виступлять у Шанхаї такі зірки стрибків у висоту як сербка Ангеліна Топич та шведка Енгла Нільссон.

Етап у Шанхаї відбудеться найближчої суботи, 3 травня. На першому етапі в Сямені Магучіх здобула перемогу.

Раніше повідомлялося, що Ярослава достроково відібралася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики.

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