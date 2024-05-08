ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1: огляд півфіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Боруссія Дортмунд повторно перемогла Парі Сен-Жермен та вийшла у фінал Ліги чемпіонів-2023/24.

Матч-відповідь у Парижі завершився з рахунком 1:0 на користь «джмелів». Єдиний гол на початку другого тайму забив Матс Гуммельс. Після того господарі влаштували штурм воріт Боруссії, але щоразу її рятував або голкіпер Грегор Кобель, або каркас воріт — 4 рази м’яч влучав у стійку або поперечку.

Огляд

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу, матч-відповідь

7 травня

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 (за сумою двох матчів — 0:2)

Гол: 1:0 — Гуммельс 50’

Нагадаємо, востаннє «джмелі» грали у фіналі Ліги чемпіонів у сезоні-2012/13. Тоді команда Юргена Клоппа у драматичному матчі поступилася мюнхенській Баварії. Цікаво, що той поєдинок пройшов на стадіоні «Вемблі» в Лондоні — там само, де відбудеться цьогорічний фінал.

Класичне німецьке протистояння «Дер Классікер» може повторитися через 11 років, адже в другому півфіналі Баварія протистоятиме мадридському Реалу. Перший поєдинок між цими командами завершився з рахунком 2:2. Матч-відповідь відбудеться 8 травня на «Сантьяго Бернабеу», початок — о 22:00 за київським часом.