Норвезький біатлоніст завершив кар’єру в 25-річному віці

Відомий норвезький біатлоніст Філіп Ф’єльд Андерсен вирішив завершити спортивну кар’єру в віці 25 років.

Про це сам спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Мрії мають досягатись, а 10-річний Філіп мав мрію стати найкращим у світі біатлоністом. Останні 12 років це була мрія, над якою я працював, особливо останні 8 років. Кожен день проведений, щоб бути трохи кращим. Дорога складалась зі злетів і падінь, на щастя, більшість з перших.

Я дуже вдячний за все, що мені подарував спорт: чудових друзів та дивовижні спогади. Я не став найкращим у світі біатлоністом, але я дійсно дізнався як це, та мав змогу змагатись з кращими з кращих на найбільшій арені. Думаю, 10-річний Філіп пишався би цим", – написав біатлоніст.