Норвезький біатлоніст завершив кар’єру в 25-річному віці
Відомий норвезький біатлоніст Філіп Ф’єльд Андерсен вирішив завершити спортивну кар’єру в віці 25 років.
Про це сам спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Мрії мають досягатись, а 10-річний Філіп мав мрію стати найкращим у світі біатлоністом. Останні 12 років це була мрія, над якою я працював, особливо останні 8 років. Кожен день проведений, щоб бути трохи кращим. Дорога складалась зі злетів і падінь, на щастя, більшість з перших.
Я дуже вдячний за все, що мені подарував спорт: чудових друзів та дивовижні спогади. Я не став найкращим у світі біатлоністом, але я дійсно дізнався як це, та мав змогу змагатись з кращими з кращих на найбільшій арені. Думаю, 10-річний Філіп пишався би цим", – написав біатлоніст.
Андерсен дебютував на Кубку світу в сезоні-2020/21. За кар’єру двічі піднявся на подіум у особистих гонках на Кубку світу. За останні два сезони Андерсен провів усього дві гонки на міжнародному рівні – на Кубку IBU в фінському Контіолахті.
Нагадаємо, наприкінці минулого сезону кар’єру завершив Йоганнес Тінгнес Бо.