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Я вирву тобі очі з голови: Усик посперечався з командою Дюбуа

Олександр Булава — 28 квітня 2025, 22:13
Я вирву тобі очі з голови: Усик посперечався з командою Дюбуа
Олександр Усик
x.com/RTFight_App

Володар титулів WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) вступив у перепалку з членом команди чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) щодо удару нижче пояса в першому поєдинку.

Про це повідомляє Queensberry Promotions у соцмережі "Х".

Член команди британця запитав в українця, чому в нього була така реакція на удар Дюбуа нижче пояса, адже це був легальний панч.

Усик показав, куди саме влучив Даніель, однак той не погодився з думкою Олександра. Після цього розмова переросла у жорстоку перепалку.

Зокрема українець запропонував вирішити це питання на кулаках.

"Після бою ми поїдемо в центр Лондона. Ваша команда — чотири людини, наша команда — чотири людини, і вони можуть", – заявив Усик.

Член команди Дюбуа підтримав пропозицію українця.

"Мені б це дуже сподобалося, повір мені, бро. Слухай, бокс — це бокс, але в житті я вирву тобі очі з голови, твій язик буде висіти з рота. Забудь про це", – заявив представник британського боксера.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Усик задоволений тим, що сторони нарешті погодили дату поєдинку.

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