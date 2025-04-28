Я вирву тобі очі з голови: Усик посперечався з командою Дюбуа
Володар титулів WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) вступив у перепалку з членом команди чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) щодо удару нижче пояса в першому поєдинку.
Про це повідомляє Queensberry Promotions у соцмережі "Х".
Член команди британця запитав в українця, чому в нього була така реакція на удар Дюбуа нижче пояса, адже це був легальний панч.
Усик показав, куди саме влучив Даніель, однак той не погодився з думкою Олександра. Після цього розмова переросла у жорстоку перепалку.
Зокрема українець запропонував вирішити це питання на кулаках.
"Після бою ми поїдемо в центр Лондона. Ваша команда — чотири людини, наша команда — чотири людини, і вони можуть", – заявив Усик.
Член команди Дюбуа підтримав пропозицію українця.
"Мені б це дуже сподобалося, повір мені, бро. Слухай, бокс — це бокс, але в житті я вирву тобі очі з голови, твій язик буде висіти з рота. Забудь про це", – заявив представник британського боксера.
Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.
Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
Усик задоволений тим, що сторони нарешті погодили дату поєдинку.