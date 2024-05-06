Джерело - Чемпіон.
Колишній керівник Брайтона з підбору кадрів Сем Джуелл отримає посаду в Челсі, за який виступає Михайло Мудрик.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі функціонер перебуває у відпустці, однак з літа він розпочне роботу в лондонському клубі.
Зазначається, що Джуелл відіграватиме провідну роль у мультиклубному проєкті Челсі щодо підбору гравців.
🚨🔵 EXCL: green light just arrived for former Brighton Head of Recruitment Sam Jewell to start new job at Chelsea.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2024
Jewell was on gardening leave but it’s all agreed now to start work for summer window.
He’ll have senior role as part of multi-club project to select new players. pic.twitter.com/8fn2L7jYhK
Напередодні "сині" здобули розгромну перемогу над Вест Гемом.