Колишній керівник Брайтона з підбору кадрів Сем Джуелл отримає посаду в Челсі, за який виступає Михайло Мудрик.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі функціонер перебуває у відпустці, однак з літа він розпочне роботу в лондонському клубі.

Зазначається, що Джуелл відіграватиме провідну роль у мультиклубному проєкті Челсі щодо підбору гравців.

🚨🔵 EXCL: green light just arrived for former Brighton Head of Recruitment Sam Jewell to start new job at Chelsea.



Jewell was on gardening leave but it’s all agreed now to start work for summer window.



He’ll have senior role as part of multi-club project to select new players. pic.twitter.com/8fn2L7jYhK