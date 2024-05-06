Головне
Збірна України здобула олімпійську ліцензію на Світових естафетах-2024 на Багамах
Сьогодні 08:00 398
Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера
Сьогодні 11:55 34
Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 09:10 404261 13
Сайнс отримав штраф за зіткнення з Піастрі та втратив одну позицію за підсумками Гран-прі Маямі
Сьогодні 08:39 165
Бенфіка програла Фамалікану та подарувала Спортингу дострокове чемпіонство
Сьогодні 08:19 273
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:36 7217
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:20 1964
Monte обіграли FURIA та вийшли до плей-оф ESL Pro League Season 19
Вчора 20:54 316
Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо
Вчора 20:01 4582
Погачар здобув упевнену перемогу: результати другого етапу Джиро д'Італія-2024
Вчора 18:14 3725
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 553
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 316
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 562
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 930
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 972

Колишній директор Брайтона працюватиме в Челсі

Сьогодні 11:31 120 0
Колишній директор Брайтона працюватиме в Челсі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Сем Джуелл

Джерело - Чемпіон.

Колишній керівник Брайтона з підбору кадрів Сем Джуелл отримає посаду в Челсі, за який виступає Михайло Мудрик.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі функціонер перебуває у відпустці, однак з літа він розпочне роботу в лондонському клубі.

Зазначається, що Джуелл відіграватиме провідну роль у мультиклубному проєкті Челсі щодо підбору гравців.

Напередодні "сині" здобули розгромну перемогу над Вест Гемом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд 101078
Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо 4582
Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України 404261 13
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі 7217
Челсі з Мудриком розгромив Вест Гем, Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем: результати матчів АПЛ Челсі з Мудриком розгромив Вест Гем, Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем: результати матчів АПЛ 6165
5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 6678 1
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 108807
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 22342 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 62370
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65722 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31206
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 341420 9