Челсі — Вест Гем 5:0: огляд матчу 36 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У межах 36 туру Англійської Прем'єр-ліги Челсі з українським вінгером Михайлом Мудриком у складі здобув розгромну перемогу над Вест Гемом.

Гра завершилася розгромом 5:0.

Український півзахисник вийшов у стартовому складі та провів на полі 76 хвилин. Результативними діями не відзначився. Відома оцінка Михайла від WhoScored.

Найкращим футболістом гри названий нападник Челсі Ніколас Джексон. Він оформив дубль та віддав одну гольову передачу.

Огляд

Чемпіонат Англії з футболу — АПЛ

36 тур, 5 травня

Челсі — Вест Гем 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 15 Палмер, 2:0 - 30 Галлагер, 3:0 - 36 Мадуеке, 4:0 - 48 Джексон, 5:0 - 81 Джексон

Нагадаємо, напередодні Арсенал без Олександра Зінченка в складі розгромив Борнмут іншого українця Іллі Забарного, а Манчестер Сіті з покером Ерлінга Голанда познущався над Вулвергемптоном.