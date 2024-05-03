Ройс покине Боруссію після завершення сезону

Джерело - Чемпіон.
Легендарний футболіст Боруссії Дортмунд Марко Ройс покине команду після завершення поточного сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Марко Ройс і дортмундська Боруссія домовилися про те, що його нинішній контракт не буде продовжений, тому він покине команду цього літа. Повна увага буде зосереджена на матчах ліги, що залишилися, а також на реалізації нашої мрії в Лізі чемпіонів", — йдеться в пості.
One of one.— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 3, 2024
Marco Reus and Borussia Dortmund have reached a mutual understanding that his current contract will not be extended, as both parties will part ways this summer.
Full focus will persist on the remaining league fixtures, alongside our unwavering commitment to… pic.twitter.com/uJct037moh
Німець приєднався до Боруссії влітку 2012 року і провів за команду 424 поєдинки. У поточному сезоні 34-річний півзахисник відіграв 37 матчів, забив 7 м'ячів та віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, напередодні "джмелі" мінімально перемогли ПСЖ в першому півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 7 травня в Парижі.