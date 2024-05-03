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28.04.2024 07:21 872

Ройс покине Боруссію після завершення сезону

Сьогодні 15:32 102 0
Ройс покине Боруссію після завершення сезону
#Боруссія Дортмунд, #Ройс

Джерело - Чемпіон.

Легендарний футболіст Боруссії Дортмунд Марко Ройс покине команду після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Марко Ройс і дортмундська Боруссія домовилися про те, що його нинішній контракт не буде продовжений, тому він покине команду цього літа. Повна увага буде зосереджена на матчах ліги, що залишилися, а також на реалізації нашої мрії в Лізі чемпіонів", — йдеться в пості.

Німець приєднався до Боруссії влітку 2012 року і провів за команду 424 поєдинки. У поточному сезоні 34-річний півзахисник відіграв 37 матчів, забив 7 м'ячів та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні "джмелі" мінімально перемогли ПСЖ в першому півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 7 травня в Парижі.

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