Ройс покине Боруссію після завершення сезону

Легендарний футболіст Боруссії Дортмунд Марко Ройс покине команду після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Марко Ройс і дортмундська Боруссія домовилися про те, що його нинішній контракт не буде продовжений, тому він покине команду цього літа. Повна увага буде зосереджена на матчах ліги, що залишилися, а також на реалізації нашої мрії в Лізі чемпіонів", — йдеться в пості.