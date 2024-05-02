Боруссія — ПСЖ 1:0: огляд півфіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Дортмундська Боруссія мінімально обіграла Парі Сен-Жермен у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу, перший матч
01 травня
Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 36 Фуллькруг
Боруссія: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Гуммельс, Ріерсон (87 Вольф), Джан, Забітцер, Санчо, Брандт (87 Нмеча), Адеємі (83 Ройс), Фюллькруг (90+1 Мукоко)
ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Ернандес (42 Бералдо), Маркіньйос, Хакімі, Вітінья, Руїс, Заїр-Емері, Баркола (65 Коло Муані), Дембеле, Мбаппе.
Попередження: 19 Матсен, 73 Шлоттербек — 53 Руїс
Матч-відповідь пройде 7 травня в Парижі.
Нагадаємо, в іншій парі мадридський Реал розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.