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Боруссія — ПСЖ 1:0: огляд півфіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 01:01 106 0
Боруссія — ПСЖ 1:0: огляд півфіналу Ліги чемпіонів
#ПСЖ, #Боруссії Дортмунд, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія мінімально обіграла Парі Сен-Жермен у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Ліга чемпіонів
1/2 фіналу, перший матч
01 травня

Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 36 Фуллькруг

Боруссія: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Гуммельс, Ріерсон (87 Вольф), Джан, Забітцер, Санчо, Брандт (87 Нмеча), Адеємі (83 Ройс), Фюллькруг (90+1 Мукоко)

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Ернандес (42 Бералдо), Маркіньйос, Хакімі, Вітінья, Руїс, Заїр-Емері, Баркола (65 Коло Муані), Дембеле, Мбаппе.

Попередження: 19 Матсен, 73 Шлоттербек — 53 Руїс

Матч-відповідь пройде 7 травня в Парижі.

Нагадаємо, в іншій парі мадридський Реал розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. 

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