Помер дворазовий чемпіон НБА у складі Нікс

На 89-му році життя помер член Залу слави Національної баскетбольної асоціації Дік Барнетт.

Про це повідомила пресслужба НБА.

Він грав за клуби ліги з 1959 до 1973 року. Захисник виступав за Сіракьюз Нешнлз (нині Філадельфія Севенті Сіксерз), Лос-Анджелес Лейкерс і Нью-Йорк Нікс.

Загалом Барнетт провів 971 поєдинок. Його показники: 15,0 очка та 2,8 передачі за 30 хвилин на паркеті.

Дік у 1968 році був учасником Матчу зірок. Разом із Нікс двічі ставав чемпіоном (1970 і 1973).

The NBA mourns the passing of Dick Barnett (1936-2025).



Dick played 14 NBA seasons with the New York Knicks, Los Angeles Lakers and Syracuse Nationals, winning championships as a member of the Knicks in 1970 and 1973. We extend our deepest condolences to the Barnett family. pic.twitter.com/R7HmH2Test — NBA (@NBA) April 28, 2025

Нагадаємо, Лейкерс та Мілвокі програли важливі матчі плейоф.