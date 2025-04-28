Помер дворазовий чемпіон НБА у складі Нікс
Дік Барнетт
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На 89-му році життя помер член Залу слави Національної баскетбольної асоціації Дік Барнетт.
Про це повідомила пресслужба НБА.
Він грав за клуби ліги з 1959 до 1973 року. Захисник виступав за Сіракьюз Нешнлз (нині Філадельфія Севенті Сіксерз), Лос-Анджелес Лейкерс і Нью-Йорк Нікс.
Загалом Барнетт провів 971 поєдинок. Його показники: 15,0 очка та 2,8 передачі за 30 хвилин на паркеті.
Дік у 1968 році був учасником Матчу зірок. Разом із Нікс двічі ставав чемпіоном (1970 і 1973).
Нагадаємо, Лейкерс та Мілвокі програли важливі матчі плейоф.