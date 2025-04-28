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Помер дворазовий чемпіон НБА у складі Нікс

Руслан Травкін — 28 квітня 2025, 08:09
Помер дворазовий чемпіон НБА у складі Нікс
Дік Барнетт
x.com/NBA

На 89-му році життя помер член Залу слави Національної баскетбольної асоціації Дік Барнетт.

Про це повідомила пресслужба НБА.

Він грав за клуби ліги з 1959 до 1973 року. Захисник виступав за Сіракьюз Нешнлз (нині Філадельфія Севенті Сіксерз), Лос-Анджелес Лейкерс і Нью-Йорк Нікс.

Загалом Барнетт провів 971 поєдинок. Його показники: 15,0 очка та 2,8 передачі за 30 хвилин на паркеті.

Дік у 1968 році був учасником Матчу зірок. Разом із Нікс двічі ставав чемпіоном (1970 і 1973).

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