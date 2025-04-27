Нічия Шахтаря з Динамо на користь Олександрії: турнірна таблиця УПЛ

У неділю, 27 квітня, дербі між Шахтарем з Динамо завершився 26-й тур Української Прем'єр-ліги України.

Центральний матч завершився внічию 2:2, не збільшивши шансів "гірникам" спробувати захистити титул чинного чемпіона. Цей результат більше на користь Олександрії, яка свій матч виграла та наростила відставання від донеччан на 6 очок і на 4 очки скоротила відстань від киян.

Також заруба відбувається і за 4 місце, адже його з останніми "успіхами" може втратити Полісся (43). Карпати, які йдуть 5-ми, відстають лише на 3 залікові бали, також підступається Кривбас із 39 очками.

Внизу турнірної таблиці боротьбу за виживання ведуть Інгулець, Чорноморець та Лівий Берег. Дещо покращила шанси зберегти прописку Ворскла, яка вийшла на рятівне 13 місце за підсумками туру.

Турнірна таблиця УПЛ після 26 туру

Динамо – 64 бали (26 матчів); Олександрія – 60 (26); Шахтар – 54 (26); Полісся – 43 (26); Карпати – 40 (26); Кривбас – 39 (25); Верес – 35 (26); Зоря – 35 (25); Рух – 33 (26); Колос – 28 (26); ЛНЗ – 27 (26); Оболонь – 25 (26); Ворскла – 24 (26); Лівий берег – 23 (25); Чорноморець – 18 (26); Інгулець – 17 (25).