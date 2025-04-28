Легіонер Шахтаря: Ми не заслуговували на такий підсумок матчу з Динамо

Бразильський футболіст Шахтаря Егіналду розчарований тим, що "гірники" не втримали перевагу над Динамо (2:2). Він вважає, що його команда мала перемагати.

Слова Егіналду наводить пресслужба Шахтаря.

" Якщо оцінювати те, як складався поєдинок, особливо в першому таймі, то Шахтар дійсно, мабуть, не заслуговував на такий підсумок. Але сьогоднішній фінальний результат виник через сукупність помилок, можна так сказати. В усьому іншому відіграли непогано, але не зуміли втримати необхідну концентрацію", – заявив він.

Вінгер додав, що клуб завжди налаштовується на перемогу, тому складно задовольнитися нічиєю.

"Складний результат для сприйняття. Ми перемагали 2:0, тому завжди важко, коли відпускаєш такі ігри. Якщо оцінювати лише результат, то він для нас, звичайно, негативний, адже ми завжди налаштовуємося лише на перемогу. Ми боролися до кінця поєдинку, але, на жаль, чогось забракло, і тому не можемо потішити сьогодні вболівальників перемогою. Та важливо залишатися з високо піднятою головою і продовжувати працювати далі", – додав бразилець.

Нагадаємо, "біло-сині" були близькі до поразки, але гол Владислава Кабаєва звів матч із "гірниками" до нічиєї.

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У київського клуба тепер 64 очки. За 4 тури до фінішу гранд українського футболу на 4 очки випереджає Олександрію. Шахтар посідає третю сходинку, маючи 54 пункти.