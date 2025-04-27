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Шовковський після драматичної нічиєї з Шахтарем назвав мету на решту сезону

Руслан Травкін — 27 квітня 2025, 21:21
Шовковський після драматичної нічиєї з Шахтарем назвав мету на решту сезону
Олександр Шовковський
Динамо

Головний тренер Динамо на післяматчевій прессконференції після поєдинку з Шахтарем (2:2) заявив, що головна мета "біло-синіх" – стати чемпіоном. Команда не ставить за ціль пройти чемпіонат без поразок. Наразі за 26 матчів цього чемпіонату кияни здобули 19 перемог при 7 нічиїх.

Слова фахівця передає пресслужба столичного клубу.

"Чемпіонат без поразок? Знаєте, є головне завдання на сезон. Це наша мета, і ми до неї йдемо. Наскільки тернистим може бути цей шлях – це інше питання.

Якщо ви пам’ятаєте, хоча неправильно повертатися до минулого, але для мене найважливіша гра – це наступна. І я завжди кажу хлопцям, що те, що сталося, назавжди залишиться в історії українського футболу, а вони мають писати вже наступні розділи, а не спочивати на лаврах. Відслідковувати треба лише те, що ви зробили для досягнення своїх цілей та тих завдань, які ставляться перед нами. Тільки тоді ви будете розвиватися індивідуально, покращувати свою майстерність та ставати сильнішими.

А як це буде – це вже не має значення. Значення має лише мета на сезон, яка стоїть перед командою", – сказав Шовковський.

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У наставника Динамо також поцікавилися, чи планується підсилення складу. Він не захотів забігати наперед.

"Сьогодні ми говоримо безпосередньо про класичне дербі. Про плани на майбутній сезон ми будемо розмовляти після завершення нинішнього", – додав наставник Динамо.

Нагадаємо, "біло-сині" були близькі до поразки, але гол Владислава Кабаєва звів матч із "гірниками" до нічиєї. 

У київського клуба тепер 64 очки. За 4 тури до фінішу гранд українського футболу на 4 очки випереджає Олександрію. Шахтар посідає третю сходинку, маючи 54 пункти.

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Олександр Шовковський

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