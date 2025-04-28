Мілвокі за крок від вильоту, Міннесота перемогла Лейкерс у матчі плейоф НБА

У ніч на 28 квітня відбулося чотири поєдинки плейоф НБА сезону-2024/25.

Нікс на виїзді мінімально переграли Детройт (94:93). Гра завершилася скандалом. Арбітри не зафіксували фол на гравцю Пістонс, який привів би до штрафних кидків, які б, ймовірно, принесли Детройту перемогу.

Після поєдинку рефері визнали, що помилилися в тому епізоді.

Бостон завдяки 37 очкам Джейсона Тейтума довів справу до 3:1 в серії. Ідентичний рахунком у парах Лейкерс – Міннесота та Індіана – Мілвокі.

Клуб Леброна та Дончича знову програв "вовкам". Індіана впевнено розібралася з Бакс. Мілвокі на початку гри втратив Деміана Лілларда. Плеймейкер на рівному місці отримав пошкодження.

Баскетбол – НБА-2024/25

Плейоф, 28 квітня

Детройт – Нью-Йорк 93:94 (19:29, 24:21, 28:14, 22:30)

Орландо – Бостон 98:107 (29:32, 19:21, 27:26, 23:28)

Міннесота – Лейкерс 116:113 (28:32, 33:26, 23:36, 32:19)

Мілуокі – Індіана 103:129 (24:30, 28:33, 32:38, 19:28)

Нагадаємо, Дніпро з перемоги розпочав фінальну серію плейоф Суперліги.