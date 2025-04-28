Дубінчак: У першому таймі на полі була одна команда – Шахтар
Захисник київського Динамо Владислав Дубінчак визнав, що Шахтар повністю переграв "біло-синіх" у першому таймі, але він задоволений камбеком (2:2).
Слова футболіста передає пресслужба киян.
"Вважаю, ми повністю програли перший тайм, нас на полі не було – була одна команда Шахтар. Нічого гострого біля воріт суперника ми не створили. Вони повністю контролювали гру.
А от другий тайм мені сподобався. Ми вийшли на поле, розуміючи, що нам немає чого втрачати, зіграли гідно та змогли зробити камбек. Для нас цей результат позитивний, адже ми не підпустили Шахтар ближче і не сильно дозволили наблизитися Олександрії, тому все добре.
Коли ми на пʼятій хвилині пропустили такий непотрібний гол через помилку, ми не зрозуміли, що сталося. Тому були деякою мірою несконцентровані. Коли виходиш на поле, налаштовуєшся на боротьбу, а цей гол нас збив з пантелику. Перший тайм ми зіграли не на своєму рівні. А в другому, коли вже не було, що втрачати, ми пішли вперед, і це дало свій результат", – сказав він.
Також Владислав прокоментував свій асист на Владислава Ваната. Гол нападника дозволив скоротити відставання на 56 хвилині гри.
"Не можна назвати це відпрацюванням,. Мені здається, у всіх командах крайні захисники навішують, а форварди намагаються завершити. Добре, що так вийшло. Ванат знаходився там, де було потрібно, я навісив туди, куди було потрібно. Я дуже щасливий, що цей гол допоміг нам зробити такий камбек", – додав Дубінчак.
Нагадаємо, "біло-сині" були близькі до поразки, але гол Владислава Кабаєва звів матч із "гірниками" до нічиєї.
У київського клуба тепер 64 очки. За 4 тури до фінішу гранд українського футболу на 4 очки випереджає Олександрію. Шахтар посідає третю сходинку, маючи 54 пункти.