Дубінчак: У першому таймі на полі була одна команда – Шахтар

Захисник київського Динамо Владислав Дубінчак визнав, що Шахтар повністю переграв "біло-синіх" у першому таймі, але він задоволений камбеком (2:2).

Слова футболіста передає пресслужба киян.

"Вважаю, ми повністю програли перший тайм, нас на полі не було – була одна команда Шахтар. Нічого гострого біля воріт суперника ми не створили. Вони повністю контролювали гру.

А от другий тайм мені сподобався. Ми вийшли на поле, розуміючи, що нам немає чого втрачати, зіграли гідно та змогли зробити камбек. Для нас цей результат позитивний, адже ми не підпустили Шахтар ближче і не сильно дозволили наблизитися Олександрії, тому все добре.

Коли ми на пʼятій хвилині пропустили такий непотрібний гол через помилку, ми не зрозуміли, що сталося. Тому були деякою мірою несконцентровані. Коли виходиш на поле, налаштовуєшся на боротьбу, а цей гол нас збив з пантелику. Перший тайм ми зіграли не на своєму рівні. А в другому, коли вже не було, що втрачати, ми пішли вперед, і це дало свій результат", – сказав він.