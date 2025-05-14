Брайтон продовжить контракт з одним із головних ветеранів АПЛ

Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер почав перемовини про новий контракт із клубом.

Про це повідомляє The Athletic.

Минулого сезону 39-річний хавбек лише 3 виходив на поле у матчах АПЛ, але керівництво готове залишити гравця.

Варто зазначити, що Мілнер має 637 матчів у Прем'єр-лізі та йому потрібно провести ще 16 поєдинків, щоб наздогнати Гарета Баррі, у якого 653 матчі, на першому місці у відповідному рейтингу.

Універсальний виконавець протягом кар'єри виступав за Ліверпуль, Манчестер Сіті, Астон Віллу, Ньюкасл та Лідс.

Нагадаємо, колишній спортивний директор Ньюкасла та Манчестер Юнайтед Ден Ешворт отримав нову посаду та працюватиме у футбольній системі Англії.