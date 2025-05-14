Батька зірки збірної Нідерландів нокаутували на матчі дитячих команд

Батька півзахисника ПСВ та збірної Нідерландів Ноа Ланга побили на матчі дитячих команд Олександрія '66 та ДКВ (Door Combinatie Verkregen).

Про це повідомляє Talksport.

Джеффрі Ланг був арбітром цього поєдинку. За ходом матчу на поле вибіг чоловік та вдарив Ланга в обличчя.

Клуби підтвердили, що цей інцидент дійсно був, але він трапився декілька тижнів тому.

"Один з його (нападника, – прим.) дітей грає за Олександрію та він не погодився із моїм рішенням. Я подумав: "окей, ми згодом про це поговоримо", але він просто взяв і вдарив мене. Я відключився секунд на вісім", – розповів Ланг.

Talksport

"Це був дійсно боягузливий вчинок, але мені це не так і важливо. Головне – діти, вони були морально цим травмовані", – додав батько зірки ПСВ.

Talksport

Окрім того, Джеффрі Ланг сказав, що наступного дня чоловік йому подзвонив та перепросив, а сам він навіть не мав наміру звертатись до поліції.

Зазначимо, що Ноа Ланг грає за ПСВ з 2021 року і є одним з лідерів команди – 14+12 за системою "гол+пас" у 42 матчах за клуб в сезоні-2024/25.

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