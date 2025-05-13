Визначилася потенційна суперниця Світоліної у півфіналі турніру в Римі

Італійська тенісистка Жасмін Паоліні (5) обіграла росіянку Діану Шнайдер (11) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Римі.

Зустріч тривала 2 години 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(1), 6:4, 6:2.

Матч розвивався дивовижним чином, адже в першому сеті Паоліні вела 4:0, але партію програла. Рівно те саме сталося у другому сеті зі Шнайдер. У вирішальній партії італійка з рахунку 1:2 виграла 5 геймів поспіль.

За матч Паоліні 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 9 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 5 разів помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Чвертьфінал, 13 травня

Жасмін Паоліні (Італія) – Діана Шнайдер (-) 6:7(1), 6:4, 6:2

Це була друга зустріч суперниць, італійка ще не програвала. У півфіналі змагань Паоліні зіграє проти переможниці матчу між Еліною Світоліною (14, Україна) та Пейтон Стернс (42, США).

Нагадаємо, що чвертьфінальний поєдинок між Світоліною і Стернс відбудеться 13 травня о 20:00 за київським часом.