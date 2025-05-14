Міська рада виділила 60 тисяч: Лавський розповів, які премії йому передбачені за медаль на чемпіонаті Європи

Український легкоатлет Владислав Лавський сказав, що міська рада Львова виділила йому 60 тисяч гривень премії за срібну медаль на минулорічному чемпіонаті Європи.

Про це він заявив в інтерв'ю ютуб-каналу Run for Fun.

" Були премії від міста (Львів – прим.). Не можу сказати, що прям якісь великі. Місто давало 60 тисяч гривень. Все ж таки це теж приємність, що підтримують у такий час.

Ще, напевно, буде президентська стипендія – не знаю, скільки", – сказав Владислав.

На минулорічному ЧЄ Лавський продемонстрував результат у 2,29 метра, що стало повторенням особистого рекорду. Золоту нагороду на домашньому для себе Євро забрав італієць Джанмарко Тамбері, який підкорив висоту у 2,37 м