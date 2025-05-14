Міська рада виділила 60 тисяч: Лавський розповів, які премії йому передбачені за медаль на чемпіонаті Європи
Владислав Лавський
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Український легкоатлет Владислав Лавський сказав, що міська рада Львова виділила йому 60 тисяч гривень премії за срібну медаль на минулорічному чемпіонаті Європи.
Про це він заявив в інтерв'ю ютуб-каналу Run for Fun.
"Були премії від міста (Львів – прим.). Не можу сказати, що прям якісь великі. Місто давало 60 тисяч гривень. Все ж таки це теж приємність, що підтримують у такий час.
Ще, напевно, буде президентська стипендія – не знаю, скільки", – сказав Владислав.
На минулорічному ЧЄ Лавський продемонстрував результат у 2,29 метра, що стало повторенням особистого рекорду. Золоту нагороду на домашньому для себе Євро забрав італієць Джанмарко Тамбері, який підкорив висоту у 2,37 м