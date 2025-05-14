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УПЛ назвала найкращого гравця та тренера 28 туру

Володимир Максименко — 14 травня 2025, 15:04
УПЛ назвала найкращого гравця та тренера 28 туру
Владислав Лупашко
ФК Карпати

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращого гравця та тренера 28 туру чемпіонату.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Найкращим тренером туру названо Владислава Лупашка з Карпат. Його підопічні сенсаційно здолали Олександрію, чим майже остаточно позбавили надії суперників на чемпіонський титул.

Гравцем туру став також представник львівського колективу – Амбросій Чачуа, який спочатку заробив на собі пенальті, а згодом вирвав перемогу для Карпат на 90+5 хвилині.

Символічна збірна 28 туру УПЛ

УПЛ

За два тури до завершення чемпіонату Карпати посідають четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 46 очок, випереджаючи Полісся на два залікові бали.

У наступному матчі львів'яни зіграють проти Колоса – зустріч заплановано на 17 травня о 13:00 за київським часом.

Раніше Лупашко прокоментував можливість завершити сезон-2024/25 у єврокубковій зоні.

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