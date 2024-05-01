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25.04.2024 21:39 395

У Баварії розповіли, чи були пропозиції стосовно Девіса

Сьогодні 18:27 95 0
У Баварії розповіли, чи були пропозиції стосовно Девіса
#Баварія, #Альфонсо Девіс

Джерело - Чемпіон.

Директор Баварії Макс Еберл розповів, що мюнхенський клуб не отримував жодних пропозицій стосовно Альфонсо Девіса.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Ми не отримували жодної пропозиції щодо Альфонсо Девіса. Взагалі нічого, навіть від Реала",  — сказав Еберл.

У поточному сезоні футболіст відіграв 38 матчів за свій клуб, забив 1 гол і віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні Баварія зіграла унічию в першому поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала. Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.

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