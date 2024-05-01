У Баварії розповіли, чи були пропозиції стосовно Девіса

Джерело - Чемпіон.

Директор Баварії Макс Еберл розповів, що мюнхенський клуб не отримував жодних пропозицій стосовно Альфонсо Девіса.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Ми не отримували жодної пропозиції щодо Альфонсо Девіса. Взагалі нічого, навіть від Реала", — сказав Еберл.

🚨🇨🇦 Bayern director Max Eberl: “We have not received any proposal for Alphonso Davies”.



“Real Madrid bid? Nothing at all”, told @_kochmaximilian. pic.twitter.com/fmKf5InLO7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2024

У поточному сезоні футболіст відіграв 38 матчів за свій клуб, забив 1 гол і віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні Баварія зіграла унічию в першому поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала. Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.