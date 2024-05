У Баварії розповіли, чи були пропозиції стосовно Девіса

Директор Баварії Макс Еберл розповів, що мюнхенський клуб не отримував жодних пропозицій стосовно Альфонсо Девіса.

Його слова передає Фабріціо Романо.

🚨🇨🇦 Bayern director Max Eberl: “We have not received any proposal for Alphonso Davies”.



"Real Madrid bid? Nothing at all", told @_kochmaximilian.