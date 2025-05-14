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ФІФА розраховує на прибуток в мільярд доларів від жіночого чемпіонату світу

Володимир Максименко — 14 травня 2025, 14:26
ФІФА розраховує на прибуток в мільярд доларів від жіночого чемпіонату світу
FIFA

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розповів про те, на який прибуток розраховує організація перед проведенням жіночого чемпіонату світу у 2027 році.

Слова функціонера наводить ESPN.

"Жіночий футбол та жінки у футболі мають вирішальне значення. Він дуже активно зростає у геометричній прогресії. Ми плануємо отримати дохід в один мільярд доларів, щоб реінвестувати його", – розповів Інфантіно.

Зазначимо, що наступний чемпіонат світу серед жінок відбудеться у Бразилії. Чинним переможцем є Іспанія, для якої перемога у 2023-му стала першою в історії.

Раніше повідомлялось, що одна з найкращих футболісток світу відновила виступи за збірну Бразилії.

ФІФА Чемпіонат світу з футболу

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