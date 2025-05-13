Переможниця Паралімпіади, у якої були порушення зору, виявилася зрячою
Азербайджанки Шахана Гаджієва та Ельнара Нізамлі не зуміли пройти медичну кваліфікацію на чемпіонат світу з парадзюдо для спортсменів з вадами зору.
Про це повідомляє Prosport.Az.
За інформацією джерела, Гаджієва, переможниця Паралімпійських ігор 2021 року в Токіо, виявилася повністю зрячою та тепер довічно відсторонена від змагань з парадзюдо.
Що стосується Нізамлі, яка заявляла, що повністю втратила зір, то спортсменка буде виступати у ваговій категорії 60 кг у класифікації J2 (з частковим зором).
Сам чемпіонат світу відбудеться в Астані, столиці Казахстану, з 13 до 15 травня.
Нагадаємо, напередодні українські дзюдоїсти завоювали дві медалі на Кубку Европи, що відбувся у грузинському містечку Горі. Раніше Україна здобула дев'ять медалей на Кубках Європи з дзюдо.