Скандальна плавчиня з Парагваю може повернутися в спорт

Колишня парагвайська плавчиня Луана Алонсо, відома скандальним вигнанням з Олімпійських ігор у Парижі, натякнула на повернення до спорту.

Про це пише The New York Post.

"Наступного року я повертаюся. Але я не знаю, чи повернуся до змагань із плавання ", – зізналася 21-річна Алонсо у своїй історії в Instagram.

Нагадаємо, після Олімпіади Луана планувала навчатися у США, але її виступ у Парижі був невдалим – вона не пройшла до півфіналу і отримала прізвисько "олімпійська туристка".

Під час турніру дівчину попросили залишити Олімпійське селище через створення "неприпустимої атмосфери" після її поїздки в Діснейленд.

Після цього вона завела акаунт на OnlyFans. Наразі у неї 1,1 млн підписників в Instagram.

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Нагадаємо, помер бронзовий призер Олімпійських ігор з п'ятиборства Светіслав Шашич.