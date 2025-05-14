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Скандальна плавчиня з Парагваю може повернутися в спорт

Руслан Травкін — 14 травня 2025, 15:10
Скандальна плавчиня з Парагваю може повернутися в спорт
Луана Алонсо
Instagram

Колишня парагвайська плавчиня Луана Алонсо, відома скандальним вигнанням з Олімпійських ігор у Парижі, натякнула на повернення до спорту.

Про це пише The New York Post.

"Наступного року я повертаюся. Але я не знаю, чи повернуся до змагань із плавання", – зізналася 21-річна Алонсо у своїй історії в Instagram.

Нагадаємо, після Олімпіади Луана планувала навчатися у США, але її виступ у Парижі був невдалим – вона не пройшла до півфіналу і отримала прізвисько "олімпійська туристка".

Під час турніру дівчину попросили залишити Олімпійське селище через створення "неприпустимої атмосфери" після її поїздки в Діснейленд.

Після цього вона завела акаунт на OnlyFans. Наразі у неї 1,1 млн підписників в Instagram.

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