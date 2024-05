Тухель — про гру 1/2 фіналу ЛЧ Баварія — Реал: Суперник перетворив два моменти на два голи

Головний тренер Баварії Томас Тухель вважає, що мюнхенці для перемоги в першому півфіналі Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24 повинні були забивати мадридському Реалу більше голів (2:2).

Він розповів про гру в етері Amazon Prime.

Thomas Tuchel: "We started very well and could have taken the lead in the first minute. Then we stopped sticking to our plan. I don't even know why. We conceded the goal and things got difficult. It got better in the second half. We showed more determination. We made it 2-1 and… pic.twitter.com/a87mjdCZsH