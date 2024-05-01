Тухель — про гру 1/2 фіналу ЛЧ Баварія — Реал: Суперник перетворив два моменти на два голи

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баварії Томас Тухель вважає, що мюнхенці для перемоги в першому півфіналі Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24 повинні були забивати мадридському Реалу більше голів (2:2).

Він розповів про гру в етері Amazon Prime.

"Ми чудово розпочали гру та могли відкрити рахунок уже на першій хвилині. Після цього перестали дотримуватися плану на гру. Пропустили та все ускладнилося. У другому таймі ситуація покращилася, ми стали грати більш рішуче. Повели в рахунку 2:1 та мали ще багато моментів – треба було забивати третій гол. Відчуття дивні. Суперник перетворив два моменти на два голи. Ситуація зрозуміла: потрібна перемога в Мадриді – і поїздка на "Вемблі". Для мене шанси, як і раніше, 50 на 50. Подивимося, чим все завершиться", – сказав наставник.

Thomas Tuchel: "We started very well and could have taken the lead in the first minute. Then we stopped sticking to our plan. I don't even know why. We conceded the goal and things got difficult. It got better in the second half. We showed more determination. We made it 2-1 and… pic.twitter.com/a87mjdCZsH — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 30, 2024

Нагадаємо, Баварія розписала бойову нічию з мадридцями. В активі українського голкіпера Реала Андрія Луніна — три сейви.

В Іспанії ЗМІ оцінило гру воротаря. Раніше статистичний портал дав власну оцінку його виступу.

Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.