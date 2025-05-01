Інгулець – Динамо: де дивитися матч 27 туру УПЛ

Київське Динамо завітає до Інгульця з Петрового у матчі 27 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 3 травня, на стадіоні "Ніка" в Олександрії. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Динамо наразі лідирує в чемпіонаті, маючи в активі 64 очки за 4 тури до кінця. У другої Олександрії на 4 бали менше. Підопічні Олександра Шовковського не програють в УПЛ вже 28 матчів поспіль. У минулому турі Динамо розписало мирову з Шахтарем.

Інгулець же бореться за виживання. Команда йде передостанньою завдяки перемозі над Зорею в дограному поєдинку 16 туру. Підопічні Василя Кобіна відстають від рятівного 12 місця на 5 очок. У минулому турі Інгулець програв Олександрії.