Страждання тривають: В Іспанії оцінили гру Луніна проти Баварії

Іспанське видання Marca прокоментувала гру українського голкіпера Реала Андрія Луніна в матчі 1/2 Ліги чемпіонів проти Баварії.

Кореспондент Пабло Поло оперативно оцінив виступ українця в поєдинку.

"Андрію довелося проявити себе вже на початку матчу. Міг бути гол, але Лунін відбив удар Сане після того, як Кейн вивів Лероя на ударну позицію. Лунін врятував Реал ще раз після легшого удару самого Гаррі.

Андрій не зміг виручити команду, коли Сане зрівнював рахунок потужним ударом, хоча удар був у ближній "воротарський" кут. Також Кейн обдурив українця з пенальті. Страждання Луніна під час гри на виходах тривають", — написало видання.