Лопетегі очолить екзотичну збірну

Відомий іспанський фахівець Хулен Лопетегі стане новим головним тренером збірної Катару.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

За його інформацією, переговори між сторонами успішно завершені. Контракт буде розраховано на два роки.

Нагадаємо, Лопетегі перебуває у статусі безробітного з січня поточного року, коли його звільнили із Вест Гема. Також 58-річний фахівець у своїй кар’єрі працював із Порту, Реалом, Севільєю, Вулвергемптоном, і також молодіжними та дорослою збірними Іспанії.

Раніше повідомлялося про те, що збірну Катару може очолити Крістоф Гальтьє, який наразі працює із місцевим Аль-Духаїлем. Альтернативою йому називався колишній тренер збірної Алжиру Джамель Бельмаді, який покинув свою посаду в січні 2024 року.