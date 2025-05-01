Анчелотті порадив Реалу підписати зірку збірної Італії

Головний тренер Реала Карло Анчелотті порекомендував президенту мадридського клубу Флорентіно Пересу підписати півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі.

Про це повідомляє Marca.

Нагадаємо, Анчелотті, найімовірніше, покине Реал наприкінці поточного сезону, проте дав декілька порад президенту клубу щодо майбутнього. Ще однією опцією посилення півзахисту, яку 65-річний італієць порекомендував клубу, є Алексіс Макаллістер із Ліверпуля.

Анчелотті вважає, що Тоналі може стати гідною заміною Тоні Кроосу, який завершив кар’єру влітку минулого року. Очікується, що Ньюкасл вимагатиме за свого гравця 70 – 80 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Тоналі 5 голів і 3 асисти у 41 матчі в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до хавбека з боку Барселони.