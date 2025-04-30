Стала відома вартість квитків на бій Усик – Дюбуа

Стартував продаж квитків на бій між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це повідомляє Ticketmaster.

Поєдинок відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Ціни на квитки стартують від 49,96 фунта (приблизно 2769 гривень).

Водночас перепустка у VIP-ложу буде коштувати щонайменше 839 фунтів (приблизно 46,5 тисяч гривень).

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.