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Стала відома вартість квитків на бій Усик – Дюбуа

Олександр Булава — 30 квітня 2025, 20:48
Стала відома вартість квитків на бій Усик – Дюбуа
Усик та Дюбуа
Getty Images

Стартував продаж квитків на бій між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це повідомляє Ticketmaster.

Поєдинок відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Ціни на квитки стартують від 49,96 фунта (приблизно 2769 гривень).

Водночас перепустка у VIP-ложу буде коштувати щонайменше 839 фунтів (приблизно 46,5 тисяч гривень).

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.

Вемблі Олександр Усик Даніель Дюбуа

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