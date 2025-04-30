Стала відома вартість квитків на бій Усик – Дюбуа
Стартував продаж квитків на бій між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).
Про це повідомляє Ticketmaster.
Поєдинок відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Ціни на квитки стартують від 49,96 фунта (приблизно 2769 гривень).
Водночас перепустка у VIP-ложу буде коштувати щонайменше 839 фунтів (приблизно 46,5 тисяч гривень).
Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.
Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.
Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.
Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.