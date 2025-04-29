Україна – Румунія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу

Завтра, 30 квітня, збірна України з хокею проведе третій матч чемпіонату світу в Дивізіоні IA. Суперником буде збірна Румунії.

Початок зустрічі – 19:30. Гра пройде на "Сепсі Арені" в місті Сфинту-Георге, Румунія.

"Синьо-жовті" дали бій Великій Британії, але програли в серії булітів (3:4). У другому турі команда Дмитра Христича зіграла з Італією. Цього разу також справа дійшла до булітів, але перемогу здобула збірна України.

Пряму трансляцію можна буде переглянути в ефірі "Суспільне Спорт". "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, колектив Дмитра Христича провів три товариські матчі під час підготовки до ЧС-2025. Кілька днів тому "синьо-жовті" з футбольним рахунком обіграли збірну Японії.

Перед цим був тренувальний збір у Польщі, де вдалося провести дві товариські гри проти місцевої збірної – у першому матчі збірна України здобула мінімальну перемогу, а на наступний день тріумфатором стала збірна Польщі.

Зазначимо, що чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

Перші два місця отримають путівки до елітного дивізіону, а команда, що посяде останнє місце, вилетить у дивізіон IB.