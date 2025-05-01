Верес – Оболонь: де дивитися матч 27 туру УПЛ

Київська Оболонь завітає до рівненського Вереса у матчі 27 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 3 травня, на стадіоні "Авангард" у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Верес вже убезпечив себе від вильоту з УПЛ і наразі бореться за єврокубки. Клуб має 35 очок та відстає від четвертого Полісся на 8 балів. У минулому турі Верес сенсаційно програв Ворсклі.

Оболонь навпаки, досі перебуває в боротьбі за виживання та знаходиться на останньому рятівному місці. Підопічні Сергія Шищенка випереджають зону перехідних матчів лише на 1 бал, у команди 25 очок. Минулого тижня Оболонь розписала мирову з Карпатами.