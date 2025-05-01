Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Під час матчу МЛБ уболівальник упав із 7-метрової висоти

Руслан Травкін — 1 травня 2025, 11:39
Під час матчу МЛБ уболівальник упав із 7-метрової висоти
Getty images

Під час матчу МЛБ (Major League Baseball) Піттсбург Пайретс – Чикаго Кабс уболівальник упав з трибуни. Висота складала 21 фут (приблизно 7 метрів).

Про це повідомляє Reuters. Деталі додає CBSSports.

Нещасний випадок відбувся на стадіоні PNC Park. Фанат отримав травму та був доставлений до найближчої лікарні після падіння.

Гру було призупинено на 10 хвилин, поки медики та тренери команд допомагали постраждалому.

Судячи з відео, фанат схопився за перила перед собою двома руками, а потім перекинувся через них і впав. Після цього він вдарився об землю верхньою частиною тіла.

Увага!  Чутливі кадри!

"Під час сьомого інінгу гри на стадіоні PNC Park дорослий чоловік упав з правої трибуни на ігрове поле. Піттсбурзька швидка допомога, а також фахівці Пайретс і Кабс спільно з іншим персоналом арени негайно відреагували та надали допомогу.

Фаната доправили до лікарні Allegheny General Hospital. Наразі додаткової інформації немає. Наші думки та молитви з ним та його родиною" – сказано в пресрелізі Пайретс.

Кілька гравців Кабс на полі під час паузи стали на коліна та молилися за вболівальника.

Гра була завершена. Чикаго здобув перемогу з рахунком 4:3. 

Читайте також :
Відео Фото Що таке бейсбол? Правила гри, функції гравців, сленг
бейсбол МЛБ Лос-Анджелес Доджерс

бейсбол

Що таке бейсбол? Правила гри, функції гравців, сленг
Колишній чемпіон МЛБ загинув через обвал даху в нічному клубі
Домініканський гравець Торонто отримав 14-річний контракт на 500 млн доларів
170 млн на 6 років: Ред Сокс видали солідний контракт своїй молодій зірці
Чемпіон Світової серії назвав дату візиту в Білий дім

Останні новини