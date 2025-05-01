Під час матчу МЛБ уболівальник упав із 7-метрової висоти

Під час матчу МЛБ (Major League Baseball) Піттсбург Пайретс – Чикаго Кабс уболівальник упав з трибуни. Висота складала 21 фут (приблизно 7 метрів).

Про це повідомляє Reuters. Деталі додає CBSSports.

Нещасний випадок відбувся на стадіоні PNC Park. Фанат отримав травму та був доставлений до найближчої лікарні після падіння.

Гру було призупинено на 10 хвилин, поки медики та тренери команд допомагали постраждалому.

Судячи з відео, фанат схопився за перила перед собою двома руками, а потім перекинувся через них і впав. Після цього він вдарився об землю верхньою частиною тіла.

Увага! Чутливі кадри!

A fan fell from the Clemente Wall bleachers at PNC Park during the game between the Cubs and Pirates, happening in the seventh inning. 😯 The game was paused for 10 minutes as medical staff came in to help the fan, who was eventually removed on a cart and taken to a hospital. pic.twitter.com/1sCfruEG6R

"Під час сьомого інінгу гри на стадіоні PNC Park дорослий чоловік упав з правої трибуни на ігрове поле. Піттсбурзька швидка допомога, а також фахівці Пайретс і Кабс спільно з іншим персоналом арени негайно відреагували та надали допомогу.

Фаната доправили до лікарні Allegheny General Hospital. Наразі додаткової інформації немає. Наші думки та молитви з ним та його родиною" – сказано в пресрелізі Пайретс.